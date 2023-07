Sepúlveda foi um dos maiores juristas da história do Brasil, diz Lula

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também foi às redes para lamentar a morte de Sepúlveda Pertence

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, por meio de nota, a morte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence. O ex-ministro morreu neste domingo, 2, depois de uma semana de internação no hospital Sírio Libanês, em Brasília.

“José Paulo Sepúlveda Pertence foi um dos maiores juristas da história do Brasil. Sempre atuou pela defesa da democracia e pelo Estado de Direito, como advogado e também como ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso, era respeitado por todos”, diz a nota.

No registro, Lula também destaca que teve “o privilégio” de ser amigo Sepúlveda. “Neste momento de perda, meus sentimentos aos seus familiares, em especial aos seus filhos, aos amigos e aos admiradores de Sepúlveda Pertence”.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também foi às redes para lamentar a morte de Sepúlveda Pertence. “Sua atuação foi impecável na defesa dos direitos do cidadão”, escreveu o deputado.

Na publicação, Lira também destaca que o ex-ministro “deixa um legado incontestável na vida jurídica do País”.

Sepúlveda morreu hoje, depois de uma semana de internação no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O ex-ministro mineiro tinha 85 anos e a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

