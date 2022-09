Senadores se solidarizam com jornalista Vera Magalhães e repudiam ação de deputado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o ataque feriu a honra e a dignidade da jornalista Vera Magalhães

Pelas redes sociais, senadores prestaram solidariedade à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura. Os parlamentares repudiaram a atitude intimidatória do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) contra a profissional e reforçaram o apelo pela manutenção de uma cultura de respeito e de paz.

A jornalista foi alvo de intimidação do deputado durante o debate com os candidatos ao governo de São Paulo realizado pela emissora com o jornal Folha de S.Paulo e UOL, nesta terça-feira (13).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o ataque feriu a honra e a dignidade da profissional.

“Esse tipo de comportamento hostil e mal-educado, com contornos também de oportunismo e covardia, não é, e nunca será, um padrão de conduta dos brasileiros. Que prevaleça, no Brasil, a cultura do respeito, inclusive aos jornalistas e às mulheres”, afirmou.

Douglas Garcia é candidato a deputado federal. Ele foi ao debate acompanhando a comitiva do candidato Tarcísio Freitas (PL). Ao final da transmissão, Douglas ajoelhou-se diante de Vera Magalhães e, gravando vídeo com o celular, perguntou se a jornalista da TV Cultura recebeu dinheiro para falar mal do governo Bolsonaro. Douglas ainda chamou a jornalista de “uma vergonha para o jornalismo”, repetindo a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) à profissional no debate da TV Band, em 28 de agosto.

Na avaliação do senador Paulo Rocha (PT-PA), esse tipo de ataque indica que “a misoginia, o ódio às mulheres, é um elemento fundante do bolsonarismo”.

“Eles podem até disfarçar, mas são todos cúmplices da violência contra mulheres e jornalistas praticada por Bolsonaro e seus pares. Jornalista Vera Magalhães foi agredida durante o debate ao governo de SP”, acrescentou.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) reforçou as críticas e disse que o que está em jogo nessas eleições é o futuro do Brasil como “civilização”.

“Espero que a Polícia Civil de São Paulo, a Assembleia Legislativa de SP e o Partido Republicanos tomem providência”, afirmou.

Já Randolfe Rodrigues (Rede-AP) classificou o autor como covarde e elogiou a atitude do apresentador e mediador do debate, Leão Serva. O apresentador intercedeu e tomou o celular da mão do deputado, enquanto seguranças retiravam o agressor do local.

“Os fascistas não suportam ver uma mulher em seu espaço de trabalho, tomando suas decisões e desnudando a corrupção deles. Agridem porque são covardes! Ao grande Leão Serva, minhas palmas. É assim que se combate um fascista!”, enfatizou Randolfe.

Os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Alessandro Vieira (PSDB-SE) também saíram em defesa da jornalista e do respeito à atuação profissional de todas as mulheres.

“Toda solidariedade à Vera Magalhães e às várias jornalistas competentes e corajosas que seguem prestando um enorme serviço para a democracia brasileira”, ressaltou Alessandro.

Agência Senado