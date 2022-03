Senadores do PSD dizem a Kassab que é cedo para falar em candidatura Leite

A conversa aconteceu na noite de quarta (9), quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a desistência de disputar o Planalto

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Senadores do PSD disseram ao presidente do partido, Gilberto Kassab, que ainda é cedo para falar em uma candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), à Presidência da República pelo partido.

A conversa aconteceu na noite de quarta-feira (9), quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou a desistência de disputar o Palácio do Planalto.

Segundo relatos, na sequência Kassab afirmou que, nesse cenário, há uma possibilidade de Leite se filiar ao partido e disputar a presidência.

Alguns parlamentares, então, pontuaram que o primeiro passo para se falar em candidatura de Leite seria ele renunciar ao governo do Rio Grande do Sul, o que ainda não fez. Preferiram não discutir sobre algo ainda não concretizado.

O líder da bancada, Nelsinho Trad (PSD-MS), diz que não é segredo para ninguém que há no partido quem apoie o presidente Jair Bolsonaro (PL) e quem prefira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A candidatura própria ajudaria a pacificar essas divergências. “Na reunião foi falado que o partido já está completando dez anos e precisa empunhar sua bandeira”, relatou.

O senador Ângelo Coronel (PSD-BA) também é defensor da candidatura própria. “Time que não joga não tem torcida”, provoca.

Ainda não há uma reunião prevista, nem uma conversa de Leite com o Kassab para tratar do assunto. Mas uma das principais aliadas do governador, a ex-senadora Ana Amélia (PP-RS), filia-se ao PSD na próxima quarta-feira, o que está sendo interpretado no partido como um sinal positivo.

Na última quinta-feira (10), Leite disse em viagem aos Estados Unidos que ainda debate a possibilidade e decisão virá nas próximas semanas.