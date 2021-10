Senadores cravam que relatório da CPI será lido nesta quarta (20)

Após a leitura do relatório na quarta (20), restará a votação, no próximo dia 26, para encerramento dos trabalhos

Após o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), adiar a leitura do relatório final do colegiado para esta quarta-feira (20), o vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o relator Renan Calheiros (MDB-AL) cravam que o texto será lido de fato amanhã.

Na noite desta terça (19), os senadores do chamado G7 se reunirão na casa de Tasso Jereissati (PDSB-CE), segundo Omar Aziz, para aparar arestas. Qualquer ajuste a ser feito, no entanto, não vai adiar a leitura do relatório amanhã, assegura Randolfe.

Os senadores protagonizam nos últimos dias alguns embates entre si mesmos. Na segunda (18), Aziz confessou, em entrevista à GloboNews, que houve desentendimentos por causa de supostos vazamentos. “Ele não vazou esse relatório sem saber que a gente queria discutir essa questão. Então, se você me perguntar se está tudo bem. Não, não está tudo bem”, afirmou.

Por outro lado, Renan afirma que o conteúdo vazado faz parte apenas de uma minuta que estava pronta há tempos, e não do relatório final.

Após a leitura do relatório na quarta (20), restará a votação, no próximo dia 26, para encerramento dos trabalhos. O texto produzido por Renan Calheiros deve indiciar 72 pessoas — entre elas, o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Das 72 indiciações, 70 são de pessoas físicas e duas de pessoas jurídicas. As PJs são as empresas Precisa Medicamentos e VTCLog.