Senador pede depoimento de Rogério Rosso à CPI

Ex-governador do DF falaria como representante da União Química sobre a negociação pela Sputnik V. Senadores também querem ouvir mais membros do Ministério da Saúde

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou requerimento de convocação do ex-governador do Distrito Federal Rogério Rosso. Hoje diretor de negócios internacionais da farmacêutica União Química, Rosso responderia perguntas sobre a negociação para compra da vacina russa contra covid-19 Sputnik V. No Brasil, a União Química produz o imunizante.

A União Química tem uma sede no DF, no Polo JK, em Santa Maria. Membros da farmacêutica já disseram em outras oportunidades que possuem a capacidade de produzir milhões de doses do imunizante no Brasil. Em maio deste ano, o Ministério da Saúde assinou intenção de compra de 10 milhões de doses. Depois de rejeitar um pedido de autorização para uso emergencial, a Anvisa aprovou nova solicitação, mas apenas para alguns estados.

Leia também Ao vivo: CPI ouve deputado rival de Omar Aziz

Caso Covaxin

Além de Rosso, os senadores querem ouvir mais membros do Ministério da Saúde e representantes da farmacêutica Precisa Medicamentos a fim de entender melhor as denúncias do deputado federal Luis Miranda (DEM-MG) e do irmão dele, Luis Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, feitas à CPI na última sexta-feira (25).

Luis Ricardo explicou que sofreu pressão para assinar acordo de compra pela vacina indiana contra a covid-19 Covaxin por um preço 1000% acima do que havia sido definido pela fabricante Bharat Biotech. O parlamentar, por sua vez, afirmou que tentou avisar Bolsonaro da suposta fraude, e o presidente teria respondido que “isso seria coisa” do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Também chama a atenção o fato de a compra ter sido acertada junto à Precisa Medicamentos, representante brasileira da Bharat, e não direto com a fabricante, o que não ocorreu com nenhuma outra vacina.

Por isso, o senador Alessandro Vieira quer a convocação do representante da Precisa Túlio Silveira, da diretora técnica Emanuela Medrades; Randolfe Rodrigues pediu que seja convocado o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva; Humberto Costa apresentou requerimento para ouvir o diretor do Departamento de Logística da Secretaria-Executiva do Ministério, Roberto Ferreira Dias.

Há ainda mais um pedido de Humberto Costa, este para convocação de Thiago Fernandes da Costa. Ele atuou na assinatura do contrato superfaturado entre o governo federal e a Precisa.

Veja a lista de requerimentos: