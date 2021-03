Senador participou de protesto contra lockdown dias antes de ser internado

A causa do falecimento foi morte encefálica, situação em que pessoa já não tem mais atividade cerebral

Na tarde desta quinta-feira (18), a família do senador Major Olímpio (PSL-SP) confirmou a morte do parlamentar em decorrência da Covid-19. A causa do falecimento foi morte encefálica, situação em que pessoa já não tem mais atividade cerebral.

Internado desde o dia 2 março, o senador havia participado de um protesto contra a medida restritiva do lockdown no dia 12 de fevereiro, na cidade de Bauru (SP). Após ser hospitalizado no Hospital São Camilo (SP), o parlamentar chegou a ser entubado duas vezes. De acordo com a família, o quadro de saúde de Major Olímpio era estável.

Confira a nota da família abaixo:

“Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados.

Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil.”