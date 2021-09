Senador José Aníbal recebe diagnóstico positivo para Covid-19

Apesar do diagnóstico positivo para Covid-19, o atual senador de São Paulo continuará trabalhando de forma remota e deve cumprir normalmente suas funções até dezembro deste ano

O senador José Aníbal (PSDB-SP) recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 neste sábado (25). Ele anunciou o resultado do exame em vídeo postado em suas redes sociais, no qual afirmou estar assintomático e seguindo os protocolos de isolamento.

Aníbal, 74, assumiu a vaga no Senado no início de agosto, após o pedido de afastamento de José Serra (PSDB-SP) por motivos de saúde. Apesar do diagnóstico positivo para Covid-19, o atual senador de São Paulo continuará trabalhando de forma remota e deve cumprir normalmente suas funções até dezembro deste ano.

O senador diz ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19 e, no vídeo, atribui a ausência de sintomas ao ciclo vacinal completo. Ele também reforçou a importância do uso de máscaras e demais medidas de proteção e fez um apelo para que todos se vacinem.

Ligado ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Aníbal tem um posto-chave no tucanato: é o supervisor do processo de prévias para escolher o candidato a presidente em 2022, e vê o governador João Doria (SP) como o postulante mais contundente em sua oposição a Bolsonaro.

Além Aníbal, que assumiu no dia 11, representam São Paulo no Senado Mara Gabrilli (PSDB) e Alexandre Giordano (MDB), um empresário inexperiente que assumiu após a morte por Covid de Major Olimpio (PSL), no ano passado.