Senador do PT diz que acionará MP após Piquet pedir Lula no cemitério

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou no Twitter nesta quinta-feira (3) que entrará com uma ação contra o ex-piloto Nelson Piquet, após ele pedir o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “no cemitério”.

O petista disse que entrará com uma representação contra o ex-piloto junto ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios). “Estou entrando com uma representação junto ao MPDFT contra o ex-piloto golpista, Nelson Piquet. Em vídeo que circula nas redes sociais, Piquet ameaça a vida do ex-presidente Lula. Não podemos normalizar o ódio e a barbárie”.

Em um vídeo, o ex-piloto xingou o presidente e diz que quer vê-lo no cemitério. “Vamos botar esse Lula filho de uma p* para fora”, disse o ex-piloto, antes de repetir o lema de Bolsonaro, “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, e completar: “E o Lula lá no cemitério”.

À reportagem, o senador disse que a ação deve ser protocolada ainda nesta quinta para que o ex-piloto seja investigado. Para ele, a fala de Piquet é grave e não pode passar batida.

Nos últimos anos, Piquet se aproximou do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista concedida à RedeTV!, ele detalhou a aproximação com o político.

“Fiquei fã dele. Eu o conheci, ele me convidou para almoçar e a gente se deu bem. Nunca me envolvi em política na vida, hoje sou Bolsonaro até a morte. Se a gente não ajudar ele, se o povo não ajudar ele… eu acho que ele é a salvação do Brasil”, disse o tricampeão mundial.

A admiração fez com que Piquet virasse ‘chofer’ de Bolsonaro por um dia. A cena aconteceu no Dia da Independência, em 7 de Setembro de 2021. O ex-piloto dirigiu o Rolls-Royce presidencial na chegada do presidente à cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional.

No início de setembro deste ano, o UOL revelou que o ex-piloto doou R$ 200 mil ao PL, partido do presidente, então candidato à reeleição. Ele já havia destinado R$ 501 mil diretamente à campanha do chefe do Executivo.

Piquet também já participou de comícios do atual presidente. Em um deles, no ano passado, o ex-piloto pediu a palavra ao político para criticar a TV Globo, chamando a emissora de “Globolixo”, discurso já utilizado por Bolsonaro e seus apoiadores.