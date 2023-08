Senado Verifica está agora no WhatsApp

Criado em 2020, o Senado Verifica já recebia solicitações por email, por formulário e pelo telefone da Ouvidoria do Senado

O Senado Verifica: Fato ou Fake?, serviço de checagem de informações sobre o Senado Federal, ganhou um novo canal de interação com a sociedade: a solicitação agora pode ser enviada pelo WhatsApp.

Criado em 2020, o Senado Verifica já recebia solicitações por email, por formulário e pelo telefone da Ouvidoria do Senado, o 0800 061 2211. Para a diretora da Secretaria de Comunicação Social, (Secom), Érica Ceolin, o uso do aplicativo de mensagem possibilitará aprimorar o trabalho que vem sendo feito.

— As pesquisas mostram que a maioria dos smartphones no Brasil usam o WhatsApp, chegando a mais de 120 milhões de usuários no Brasil, que ocupa o segundo lugar no mundo em usuários do aplicativo. É também pelos grupos de WhatsApp que mais se propaga desinformação. Por isso é uma ferramenta importante para alcançar o maior número possível de pessoas — afirma Érica.

O objetivo do Senado Verifica é contribuir para o combate à desinformação permitindo a qualquer pessoa conferir se a informação que recebeu sobre o Senado é verdadeira ou não. Além do atendimento direto, o serviço oferece orientação sobre como identificar notícias falsas e outras informações para ajudar a combater a propagação de fake news.

O cidadão pode solicitar a apuração de notícias consideradas falsas, incorretas ou que tenham a intenção de enganar as pessoas e que sejam compartilhadas nas plataformas de redes sociais e nos aplicativos de mensagens.

Os pedidos podem ser enviados pelo WhatsApp +55 61 98190-0601 com texto, link, foto, imagem de tela capturada ou vídeo para ajudar na conferência dos dados. A pessoa interessada deve se identificar para ser atendida.

A equipe do Senado Verifica checa e envia a resposta, de acordo com a política de uso. São checados conteúdos relacionados a proposições, atividades legislativas e administração da Casa. O material checado recebe as classificações: Fake, Fato ou Impreciso.

Na página do serviço no portal do Senado são publicadas checagens que já foram solicitadas.