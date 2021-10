Sem novo depoimento de Queiroga, CPI pede esclarecimentos por escrito sobre plano de vacinação

Esta será a última semana com depoimentos na CPI e por isso a cúpula da comissão avalia que não haverá tempo hábil para ouvir o ministro

Renato Machado

BRASÍLIA, DF

Os senadores da CPI da Covid aprovaram requerimentos com pedidos de informações em que solicitam esclarecimentos ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre alguns temas considerados sensíveis, como o plano de vacinação em 2022.



Esta será a última semana com depoimentos na CPI e por isso a cúpula da comissão avalia que não haverá tempo hábil para ouvir novamente o ministro. Queiroga foi infectado pelo novo coronavírus e ficou em isolamento em Nova York. O ministro terá 48 horas para enviar as respostas.



O documento pede o detalhamento do plano nacional de vacinação para 2022, do programa de acompanhamento epidemiológico, dados sobre o estoque de vacinas, os nomes dos membros da equipe técnica que acompanha a pandemia e formula políticas públicas e justificativas para não seguir com o uso da Coronavac no próximo ano.