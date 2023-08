Secretários debatem ações contra violência doméstica e o crime organizado

O primeiro dia de evento teve como temas o crime organizado, ações de combate à violência doméstica e investimentos em inteligência policial, entre outros

O Distrito Federal sedia, nesta quarta (16) e quinta-feiras (17), a 87ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp). O evento reúne secretários de Segurança Pública de todos o país com objetivo de discutir políticas públicas voltadas para o combate à criminalidade e promover a troca de experiências e práticas bem-sucedidas.

O primeiro dia de evento teve como temas o crime organizado, ações de combate à violência doméstica e investimentos em inteligência policial, entre outros. Para o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, encontros como esse são muito importantes para que se pense em políticas públicas conjuntas, que possam ser compartilhadas em todo o país.

“Foi uma grande ideia aliar a reunião de secretários com o seminário Inteligência em Foco, pois a inteligência tem se mostrado cada vez mais relevante para os processos de decisão. Vamos tratar, nesse encontro, de temas prioritários para a segurança pública do país, como é o caso dos feminicídios, crime organizado e valorização profissional, e propor ao Ministério da Justiça, por meio da presidência do conselho, possíveis encaminhamentos relacionados à investimento, legislação, protocolos, entre outros”, destacou Avelar.

O secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, ressaltou que há “a necessidade de compreensão de ter mecanismos que simplifiquem e deem fluidez às ações de segurança pública. O combate ao crime organizado, à violência de forma geral, é uma luta de todos nós.”

Para o presidente do Consesp, Sandro Caron, é importante planejar a segurança pública não somente no hoje, mas daqui a 10 anos: “Temos que pensar a polícia para o futuro e, para isso, precisamos da inteligência policial. Está na hora de abrirmos um debate nacional a respeito da necessidade de alguns pontos da legislação, sobre o sistema penitenciário, sobre atualização e revisão da legislação vigente, entre outros.”

O evento contou também com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que falou sobre uma integração nacional para políticas públicas de segurança. “O Governo do Distrito Federal está muito honrado em receber este evento neste momento oportuno, em que não podemos nos curvar para a violência, principalmente àquela cometida contra as mulheres. Eu tenho certeza de que a nossa missão e de todos aqui, está pautada em governar o estado e zelar pela democracia. Estamos à disposição para o que precisarem, pois o crime organizado precisa ser combatido com o nosso empenho, e com pautas objetivas”, afirmou Celina.

O segundo e dia da reunião prevê discussões sobre assuntos relativos à saúde dos profissionais de segurança pública, legislação e guardas municipais, entre outras pautas.

Seminário Inteligência em Foco

A 5ª edição do Seminário Nacional Inteligência em Foco é realizada paralelamente à reunião do Consesp. O evento promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal vai até sexta (18) reúne profissionais de inteligência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas Distrital, Estadual e Federal para discutir inovação, estratégia, atuação integrada e enfrentamento ao crime organizado. Participam do seminário 99 órgãos de 26 unidades da Federação, além de instituições financeiras, agências reguladoras, órgãos fiscalizadores e embaixadas.

