Secretário da Receita nomeia alvo de Flávio Bolsonaro na Economia antes de deixar o cargo

De saída da Receita Federal, o secretário José Barroso Tostes Neto nomeou um alvo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Corregedoria do Ministério da Economia, comandada por Paulo Guedes. O auditor José Pereira de Barros Neto deixou a Corregedoria da Receita em julho sob críticas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua defesa.

A nomeação de Barros Neto para o novo cargo foi assinada por Tostes Neto na sexta-feira (4), dia em que foi divulgada a decisão sobre sua exoneração. Ela foi publicada nesta terça-feira (7) no Diário Oficial da União.

A defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro afirma que Barros Neto não agiu contra auditores acusados de acessar ilegalmente dados fiscais de outros membros do Fisco. O senador alega ter sido alvo de procedimento semelhante. Os acusados afirmam que agiram de acordo com a lei.

Barros Neto deixou o cargo na Receita em julho no fim do mandato de três anos. Desde então, o cargo está vago em razão de uma disputa entre a cúpula do Fisco e Flávio, que indicou um nome ao posto. O secretário da Receita permanece no cargo até a nomeação de um substituto. O mais cotado é Júlio César Vieira Gomes, diretor jurídico do Sindfisco (Sindicato Nacional dos Auditores da Receita).