SBPC lança manifesto pelas eleições e urnas eletrônicas

Semana de eventos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência abordará ciência, independência e soberania nacional

São Paulo, SP

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência ( SBPC), principal órgão da comunidade científica do país, deu início à 74ª reunião anual neste domingo (24), em Brasília, com o “Manifesto pelas eleições e pelas urnas eletrônicas”.

No documento, divulgado na abertura do evento, realizado no campus Darcy Ribeiro da UnB (Universidade de Brasília), os membros da diretoria e do conselho da SBPC, seus secretários regionais, sócios e amigos da ciência ressaltam que “repudiam qualquer tentativa no sentido de violar a democracia ou de tumultuar o processo eleitoral, que deve ter continuidade no absoluto respeito à Constituição, às leis e à democracia, que tanto custou em vidas e esforços, ao povo brasileiro, para ser instituída”.

O manifesto se refere às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que voltou a repetir mentiras sobre urnas e fez novas ameaças golpistas em fala a embaixadores, no último dia 18, em Brasília. A petição online está disponível aqui.

O tema geral do evento da SBPC em 2022, para marcar os 200 anos de independência do Brasil, é “Ciência, independência e soberania nacional”.

Os encontros serão realizados até sexta-feira (29), das 9h às 18h, com uma programação que vai privilegiar debates sobre saúde pública, questões ambientais e a defesa da democracia em palestras, mesas-redondas e exposições. A programação “SBPC Vai à Escola” será realizada nos campi da UnB em Ceilândia, Planaltina e Gama. As oficinas da “SBPC Jovem” serão no IFB (Instituto Federal de Brasília).

Nesta segunda-feira (25) serão realizadas 35 atividades ao longo dia, entre sessões presenciais, no campus Darcy Ribeiro da UnB, e virtuais (transmitidas pelos canais da SBPC, da UnB e das demais entidades realizadoras).​

Leia abaixo a íntegra do texto do manifesto:

MANIFESTO PELAS ELEIÇÕES E PELAS URNAS ELETRÔNICAS

Os abaixo-assinados, membros da Diretoria e do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, seus secretários regionais, sócios e amigos da ciência, manifestam por este documento seu APOIO À DEMOCRACIA, AO SISTEMA ELEITORAL DE RENOVAÇÃO DE GOVERNANTES E REPRESENTANTES, e seu ENDOSSO ÀS URNAS ELETRÔNICAS QUE TÊM FUNCIONADO MUITO BEM há décadas.

Sem democracia e sem a participação de todos e todas, a vida social se empobrece.

Por isso mesmo, repudiamos qualquer tentativa no sentido de violar a democracia ou de tumultuar o processo eleitoral, que deve ter continuidade no absoluto respeito à Constituição, às leis e à democracia, que tanto custou em vidas e esforços, ao povo brasileiro, para ser instituída.

Brasília, 24 de julho de 2022.