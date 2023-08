Sâmia aciona Conselho de Ética contra Zucco e Salles após fala gordofóbica

Sâmia alega que as representações “são exemplos reiterados e permanentes de violência política de gênero”

PEDRO VILAS BOAS

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS)

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) acionou o Conselho de Ética contra o presidente da CPI do MST, tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS), e o relator da comissão, Ricardo Salles (PL-SP), por quebra de decoro.

A deputada apresentou a representação contra Zucco após ouvir do presidente da CPI a seguinte declaração: “Não, minha senhora. Não, a senhora pode também daqui a pouco tomar qualquer atitude. A senhora respeite. A senhora tá nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer?”.

Já no caso de Salles, Sâmia cita publicações no Twitter em que o deputado se refere à parlamentar como “Dudu” [personagem do desenho “Popeye” que come hambúrguer] e usa o emoji do sanduíche para acompanhar as mensagens. Os posts foram feitos no mesmo dia em que Zucco ironizou parlamentar.

As duas representações foram incluídas em documentos que a deputada já havia apresentado no Conselho de Ética contra os dois. “São exemplos reiterados e permanentes de violência política de gênero”, escreve Sâmia.

A assessoria do tenente-coronel Zucco informou que já havia acionado o Conselho de Ética contra Samia por outra situação. Além disso, alegou ser alvo de ataques e “ofensas de baixo nível” por parte da base governista.

A reportagem tenta contato com Ricardo Salles. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (3), Sâmia Bomfim havia dito ao UOL que também incluiria a fala gordofóbica a um inquérito já aberto sobre violência política de gênero na PGR pelo episódio em que Zucco desligou seu microfone em sessão da CPI.