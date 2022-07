Salvador terá dia de ‘todas as vias’, com Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet

Capital baiana, Salvador terá neste sábado, 2, a presença de quatro pré-candidatos à Presidência da República em eventos simultâneos

Capital baiana, Salvador terá neste sábado, 2, a presença de quatro pré-candidatos à Presidência da República em eventos simultâneos.

Além do presidente Jair Bolsonaro (PL), do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), como antecipou o Broadcast Político, a senadora Simone Tebet (MDB) também terá agenda na cidade.

Com isso, a capital da Bahia de todos os santos reunirá amanhã presidenciáveis de todas as vias eleitorais, desde a extrema-direita, representada por Bolsonaro, até a chamada terceira via da senadora emedebista.

Bolsonaro vai participar de uma motociata com apoiadores ao lado do ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), nome que apoia na disputa pelo governo baiano.

O evento sairá do Farol da Barra, por volta das 9h, e vai até o Parque dos Ventos, na região da Boca do Rio.

Às 12h20, ele participa de uma cerimônia de imposição de insígnias da Ordem do Rio Branco ao médium Divaldo Franco, que acontecerá no Comando da Base Aérea de Salvador.

Lula vai participar de um ato aberto ao público, com presença de lideranças políticas, na Arena Fonte Nova, a partir das 10h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento também faz parte da pré-campanha de Jerônimo Rodrigues, lançado pelo PT na corrida estadual.

Assim como Roma com Bolsonaro, o ex-secretário de Educação tenta colar a imagem no petista para crescer nas pesquisas eleitorais, lideradas com larga vantagem pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Em entrevista à Rádio Metrópole, o ex-presidente disse também que fará participação rápida no tradicional cortejo do Dois de Julho, que celebra a luta dos baianos pela independência do Estado.

Há preocupação com a segurança do ex-presidente, porque o circuito é feito a pé e na rua, o que suscita mais cuidados com a integridade do petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciro Gomes também participará do cortejo e, depois, deve ir a um ato com a militância do partido. Já Simone Tebet também irá à tradicional caminhada, ao lado do presidente do Cidadania, Roberto Freire.

Estadão Conteúdo