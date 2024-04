Saiba quem são os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2024

CAROLINA LINHARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A eleição para a Prefeitura de São Paulo movimenta a pré-candidatura de seis postulantes, numa disputa que tende a ser acirrada, polarizada e nacionalizada. A capital paulista tem 11,5 milhões de habitantes e um Orçamento de R$ 111,8 bilhões.

Segundo a última pesquisa Datafolha, de março, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lideram a corrida empatados, com 30% e 29%, respectivamente.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) marcou 8%; seguida de Marina Helena (Novo), com 7%; do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 4%; e de Altino (PSTU), com 2%.

Nunes, que era vice de Bruno Covas (PSDB) e assumiu a prefeitura após a morte do tucano em 2021, tenta a reeleição com o apoio de ao menos 11 partidos, que integram a sua gestão.

Ele também obteve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e evitou que um bolsonarista fosse lançado, o que poderia dragar seus votos. Agora, o prefeito tenta se equilibrar entre fazer gestos à extrema direita e apresentar-se como um candidato de centro. Seu principal oponente, Boulos, por sua vez, tem o presidente Lula (PT) como padrinho e o apoio do PT e de outras quatro siglas de centro-esquerda.

Ao tentar vincular Bolsonaro a Nunes, o deputado contribui para que a disputa paulista se organize em torno da polarização nacional entre bolsonaristas e petistas. Enquanto trabalha para melhorar sua rejeição, o líder do MTST (movimento sem-teto) aposta em repetir a vitória de Lula, que teve maioria na capital em 2022.

Tabata, com o apoio de Geraldo Alckmin (PSB), tenta encontrar espaço como alternativa entre Nunes e Boulos. Já Kim, do MBL (Movimento Brasil Livre) não tem a certeza sobre sua candidatura, porque a União Brasil ainda pode apoiar o prefeito.

Marina Helena, que trabalhou com o ex-ministro Paulo Guedes no governo Bolsonaro, diz representar a direita na disputa. Por fim, Altino foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e concorreu ao governo do estado em 2022.

PRÉ-CANDIDATOS À PREFEITURA DE SÃO PAULO

Altino (PSTU) Guilherme Boulos (PSOL) Kim Kataguiri (União Brasil) Marina Helena (Novo) Ricardo Nunes (MDB) Tabata Amaral (PSB)

CALENDÁRIO ELEITORAL

06.abr: data-limite para a filiação partidária

25.jul a 05.ago: convenções dos partidos

15.ago: prazo para o registro de candidaturas

30.ago a 03.out: propaganda eleitoral no rádio e na TV

06.out: primeiro turno

27.out: segundo turno