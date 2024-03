Rui Costa diz que Lula visitará MG, GO, MS, MT e TO nas próximas semanas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará nas próximas semanas os Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins, de acordo com o ministro Rui Costa (Casa Civil). Mais cedo, Lula disse que pretende visitar obras do governo federal nos Estados para acompanhar seu andamento.

“Devemos sentar hoje à tarde com o gabinete da presidência para bater o martelo”, disse Costa, no início da tarde desta quinta-feira.

Ele deu a declaração em entrevista jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

Rui Costa também disse que a fala em que o presidente indicou que pedirá ao Congresso autorização para gastar mais foi uma forma de transmitir otimismo com a economia.

Lula deu a declaração em discurso na solenidade de anúncio do resultado do PAC Seleções, parte do Programa de Aceleração do Crescimento voltada para obras menores em Estados e municípios.