Rossieli Soares avalia convites para assumir secretarias no Pará e no Mato Grosso do Sul

O ex-ministro Rossieli Soares avalia dois convites feitos pelo Governo do Pará e pelo Governo do Mato Grosso do Sul para chefiar suas respectivas secretarias da Educação. Nesta quarta-feira (21), Soares se reúne em Belém com o governador Helder Barbalho (MDB) para discutir uma das ofertas.

O ex-ministro da Educação e ex-secretário para o tema em São Paulo tem à sua frente desafios distintos. No Mato Grosso do Sul, seria estudada a possibilidade de adotar o modelo de ensino integral em todas as escolas estaduais, feito ainda inédito no país.

No Pará, por sua vez, os esforços seriam voltados ao aprimoramento da educação básica, especialmente do ensino médio. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo governo federal, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do ensino médio paraense foi de 3,2 no ano passado, o mais baixo do país, ante o índice nacional de 4,2.

À frente da Secretaria da Educação de São Paulo, onde coordenou a maior rede pública de ensino do Brasil, Rossieli Soares expandiu o número de escolas em tempo integral de 364, em 2019, para 2.050 até abril deste ano, quando deixou o governo.

O ex-ministro costuma se referir à política como a mais transformadora de sua gestão no estado paulista, além de considerá-la como o melhor caminho para promover uma transformação na educação brasileira.

Rossieli já atuou também como secretário da Educação no Amazonas.

No Ministério da Educação, onde trabalhou como ministro de abril a dezembro de 2018, chefiou a secretaria de Educação Básica entre 2016 e 2018 e liderou o programa de expansão de escolas e matrículas em tempo integral, com enfoque no ensino médio.