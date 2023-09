Ronaldinho Gaúcho tem quebra dos sigilos bancário e fiscal aprovada

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira e seu irmão, Assis Moreira, depuseram como testemunhas, para prestar esclarecimento sobre a empresa

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, que acontece na Câmara dos Deputados, aprovou a quebra dos sigilos fiscais e bancário de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão, Roberto de Assis Moreira. Eles são investigados por suposta pirâmide financeira através da empresa 18k Ronaldinho.

Uma pirâmide financeira é um esquema baseado no recrutamento de participantes com a promessa de retornos elevados e relativamente fáceis. Para que esses rendimentos sejam pagos, as pessoas que ingressam dependem da entrada de novos membros, que vão aportando dinheiro e chamando novos integrantes para o grupo.

A CPI está investigando empresas acusadas de divulgar informações falsas sobre projetos e promessas de alto rendimento para atrair novas vítimas e sustentar pirâmides financeiras.

Ronaldinho e seu irmão depuseram como testemunhas, para prestar esclarecimento sobre a empresa. O ex-camisa 10, no entanto, já havia negado ser sócio da 18k Ronaldinho, e diz que teve nome usado indevidamente.

Enquanto era jogador, Ronaldinho vestiu camisas de grandes clubes no Brasil e na Europa, e fez história também na Seleção Brasileira, conquistando diversos títulos como o da Copa do Mundo de 2002.