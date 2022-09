Rodrigo sobe tom e mostra Tarcísio com prefeito acusado de elo com PCC

A campanha do governador Rodrigo Garcia (PSDB) à reeleição vai subir mais o tom contra seu principal adversário pela vaga

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

A campanha do governador Rodrigo Garcia (PSDB) à reeleição vai subir mais o tom contra seu principal adversário pela vaga para o segundo turno, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em vídeos que começa a veicular neste final de semana.

Um deles mostra encontro de Tarcísio com o prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos), que já foi preso e é acusado de ter ligações com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Também são exibidas imagens do candidato com o ex-deputado federal Eduardo Cunha e os filhos do presidente Jair Bolsonaro, entre outros aliados.

Outro vídeo retrata o ex-ministro como alguém que não é de São Paulo, vive em Brasília e desprezou o estado na hora de fazer investimentos da pasta da Infraestrutura, que ele comandava.

A última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (15), mostrou um acirramento da disputa entre Tarcísio e Rodrigo pelo segundo lugar. O candidato apoiado pelo presidente tem 22%, em situação de empate técnico com o tucano, que marcou 19%.