Rodovia dos Bandeirantes é bloqueada para motociata com Bolsonaro

Bruno B. Soraggi

São Paulo, SP

A pista da rodovia dos Bandeirantes rumo ao interior de São Paulo está interditada entre as cidades de São Paulo e Santa Bárbara D’Oeste desde as 8h desta sexta (15). O bloqueio ocorre por causa da motociata que conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a concessionária AutoBAn, responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, a interdição começa no km 13 da Bandeirantes, próximo à marginal Tietê, e segue até o km 134.

Naquela altura, o grupo acessa a rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) -​onde haverá bloqueios somente no horário da motociata.

A previsão é que a Bandeirantes seja totalmente liberada somente a partir das 15h. No sentido contrário (interior-capital), a rodovia permanecerá liberada. Os motoristas que deixam a capital rumo ao interior devem seguir pela rodovia Anhanguera, que neste momento tem lentidão entre os kms 11 e 32.

A concentração do evento ocorreu no sambódromo do Anhembi. A motociata começou a deixar a capital paulista às 10h em direção à cidade de Americana, a 130 km de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o reforço do policiamento para a manifestação terá um efetivo de mais de 1.900 policiais militares e vai custar R$ 1 milhão ao estado.

ACESSOS BLOQUEADOS ENTRE SÃO PAULO E SANTA BÁRBARA D’OESTE

Rodoanel Mário Covas (SP 21), no km 24

Via Anhanguera (SP-330), no km 48

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), no km 62

Rodovia Magalhães Teixeira (SP-083) – anel viário de Campinas, no km 84

Rodovia Santos Dumont (SP-75), no km 87

Rodovia Adalberto Panzan (SPI 103/330), no km 95

Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença (SP-101), no km 103

Estrada municipal SMR-40, no km 114

Com o nome de Acelera para Cristo, a motociata tem entre seus organizadores o empresário Jackson Vilar, que também se apresentou como o organizador da primeira edição do evento, no ano passado, em São Paulo.

Bolsonaro compartilhou um post em uma rede social confirmando presença no evento. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de São Paulo, também participará.

O secretário estadual João Octaviano Machado Neto (Logística e Transportes) afirma que a pasta está em contato com a concessionária AutoBan para avaliar medidas a serem tomadas durante o ato.

Ele alerta que haverá congestionamento na marginal Tietê no fim da manhã devido à concentração de veículos participando da motociata, o que deve se repetir ao longo do percurso.

Ainda de acordo com o secretário, policiais militares acompanharão todo o ato. Em Americana, o evento termina com shows em um parque.

O destino inicial da motociata era o Parque Ecológico de Campinas. Mas, segundo Vilar, o local não teria capacidade para atender ao evento -o que levou à mudança de município.

Em junho de 2021, quando Bolsonaro participou de motociata também em direção ao interior, a rodovia dos Bandeirantes teve de ser bloqueada para a passagem das motos.

Naquele dia, o sistema de monitoramento da rodovia registrou 6.661 passagens de veículos no primeiro pedágio dentro do trecho bloqueado para a motociata, o que indica o número de participantes.

Apoiadores do presidente falaram em 1,3 milhão de motos no evento e que tal número havia entrado para o livro dos recordes, informação falsa logo desmentida pelo Guinness World Records.

Já o governo paulista estimou que o ato contou com a presença de 12 mil motos. O cálculo teve como base recursos de mapa e de georreferenciamento, a partir de imagens registradas pelo helicóptero da Polícia Militar.