Ricardo Salles muda de ideia e critica Time após capa com Lula

Joana Cunha

“Quem liga para essa porcaria de revista TIME?I”. A provocação foi publicada pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles nas redes sociais nesta quarta-feira (4), após o lançamento da capa da revista americana Time, que estampa o ex-presidente Lula.

A opinião de Salles em relação à qualidade da Time mudou da água para o vinho em poucos meses.

Em fevereiro, o próprio Salles publicou na mesma rede social uma montagem simulando uma foto de Bolsonaro na capa da revista e a chamada: Prêmio Nobel da Paz 2022. “Parabéns, Presidente!”. A versão bolsonarista era falsa.

Na época, a publicação feita por Salles fazia referência à viagem de Bolsonaro à Rússia. Segundo ele, o presidente poderia “definir o futuro do planeta” ao se encontrar com o presidente Vladimir Putin em meio à crise em torno da Ucrânia. No mesmo mês, os russos invadiram o país vizinho.

O empresário Luciano Hang também se manifestou. “É o fim dos TIMES”, escreveu o dono da Havan ao compartilhar a capa com o petista, fazendo um trocadilho com a tradução do nome da revista para o português -tempos.