Ricardo Nunes vê projetos habitacionais como antídotos anti-Boulos para eleição de 2024

Nunes disse que não é o momento de falar em eleições de 2024 e que elas não estão em sua pauta

Fábio Zanini

Os recentes anúncios na área de Habitação por parte do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), têm implicações eleitorais.

Aliados dizem que o emedebista comenta que as realizações habitacionais planejadas por sua gestão serão trunfos na disputa eleitoral com Guilherme Boulos (PSOL), cuja atuação está centrada na luta pela moradia. Na sexta-feira (25), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou a candidatura de Boulos para 2024.

Procurado pelo Painel, Nunes disse que não é o momento de falar em eleições de 2024 e que elas não estão em sua pauta.

Em um dos projetos de maior impacto, a prefeitura prevê a compra de 45 mil imóveis populares até o final de 2024, com investimento de cerca de R$ 8 bilhões. Cada unidade deve ter o preço de avaliação entre R$ 180 mil e R$ 200 mil.

Entre os requisitos mínimos, as moradias devem estar localizadas na capital e ter entre 32 metros quadrados e 70 metros quadrados, com pelo menos dois quartos e um banheiro.

No começo do mês, Nunes também entregou cartas de crédito habitacional para 1.202 mulheres vítimas de violência. “É fumaça. Ele prometeu moradia, e isso qualquer um com boca pode fazer. Outra coisa é fazer moradia, e até agora não se viu nada, nenhuma unidade habitacional construída”, diz Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele critica o modelo de compra de unidades habitacionais da iniciativa privada. “Tem unidades já com projeto aprovado. Você tem unidade para construir com custo muito mais baixo para atender a demanda que precisa, com alvará de obra, e que eles não estão fazendo. Comprar unidade da iniciativa privada a custo mais alto do que a construção de novas unidades me parece uma coisa esquisita”, completa