O prefeito Ricardo Nunes (MDB) nomeou nesta quarta-feira (2) a ex-mulher de Bruno Covas (PSDB) para um cargo na Prefeitura de São Paulo. Karen Ichiba de Oliveira foi nomeada para o cargo de assessor 3 da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo.

A reportagem procurou a Prefeitura de São Paulo às 16h buscando detalhes sobre qual função será exercida por Karen na administração municipal. No entanto, até as 19h a prefeitura não havia se pronunciado. Karen é mãe do adolescente Tomás, 15, filho de Covas, com quem foi casada por 10 anos.

As informações são da FolhaPress