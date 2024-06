Ribeirão Preto tem centro dominando eleição; veja quem são os pré-candidatos

São Paulo, 12 – Na contramão dos cenários de polarização, que colocam frente à frente nomes especialmente de PT e PL e seus aliados mais definidos, candidatos de centro despontam como favoritos nas primeiras pesquisas pré-eleitorais de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O deputado federal Ricardo Silva (PSD) lidera os levantamentos, seguido de Igor Oliveira (MDB). Enquanto isso, nomes dos partidos e Lula e Bolsonaro não alcançam nem 5% das intenções de voto.

A eleição para chefe do Executivo no período de 2025 a 2029 não envolve apenas a escolha do prefeito, mas também a consolidação do poder de determinadas lideranças e famílias políticas, que possuem influência em nível regional, local e até mesmo nacional Além disso, o município vive um período de abertura de oportunidade política diante da impossibilidade de reeleição do atual prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior, do PSDB, que está à frente da prefeitura desde de 2016.

Com mais de 710 mil habitantes, Ribeirão Preto compõe a lista das dez cidade mais populosas do estado de São Paulo. O município também possui uma representatividade econômica significativa, atingindo um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 39,9 Bilhões em 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Além de possuir setores economicamente bem estruturados, a cidade conta com uma forte representação política, marcada pela eleição de deputados federais e estaduais, também presentes no período de pré-candidaturas”, explica o cientista político, Bruno Silva, diretor Voto Consciente.

Um levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas na última terça-feira, 11, mostra Ricardo Silva (PSD) à frente na corrida para a prefeitura. No primeiro cenário, ele aparece com 44,4% das intenções de voto, seguido por Igor Oliveira (MDB) com 19,3% e a ex-reitora da Universidade de São Paulo Suely Vilela (PSB), com 4,2%.

No segundo cenário, a vantagem de Ricardo Silva é ainda maior. Ele aparece com 58,9% das intenções de voto em uma simulação que oculta os nomes do segundo e terceiro colocados. Nesse caso, o pré-candidato Coronel Usai fica em segundo, com 6,2%, empatado na margem de erro com Alessandro Hirata e Marco Aurélio, ambos com 4,2%.

Apoio a pré-candidatos

O PSD possui a maior representatividade na Câmara Municipal dos Vereadores de Ribeirão Preto, com quatro dos 22 vereadores. O partido possui interesse em crescer no Estado de São Paulo, e para isso, o município se mostra um campo estratégico.

O deputado Ricardo Silva, liderança regional do PSD, entrou na disputa pela prefeitura com o respaldo do governo estadual. Em sondagens feitas no ano passado, Silva é o mais lembrado pelo eleitorado. Em 2016, chegou ao segundo turno das eleições municipais, alcançando 43,06% dos votos válidos, porém perdeu para o atual prefeito Duarte Nogueira, que obteve 56,94% dos votos.

Silva vem destacando a necessidade de reavaliar e reestruturar o sistema de transporte público da cidade, criticando a falta de planejamento que, segundo ele, não atendem às necessidades de deslocamento da população e resultam em veículos subutilizados. O deputado aponta que a estratégia falha levou a um gasto excessivo de recursos e teve um impacto negativo significativo no comércio local.

Lançada no ano passado, a pré-candidatura do vereador Igor Oliveira (MDB), apresentador e filho do deputado estadual e representante da cidade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Léo Oliveira, recebe apoio do deputado federal Baleia Rossi, uma figura influente no MDB e no cenário nacional.

Entre as propostas do vereador estão a implementação da telemedicina para casos de menor gravidade, visando desafogar as unidades de saúde, uma revisão no planejamento de obras e na implementação de corredores de ônibus e a proposta de criação de armazéns solidários, que ofereceriam produtos a preços reduzidos, e cozinhas escola, que para refeições acessíveis em bairros populares.

A primeira mulher a ocupar o cargo de reitora da Universidade de São Paulo (USP), Suely Vilela (PSB), conta com o apoio do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Vilela candidatou-se a deputada estadual em 2018, porém, não obteve êxito na eleição. O mesmo aconteceu na corrida à Prefeitura de Ribeirão preto em 2020. Posteriormente, na disputa pela prefeitura de Ribeirão Preto, em 2020, acabou derrotada por Duarte Nogueira no segundo turno.

Demais candidatos

Com 3,8% das intenções de voto no cenário geral, o pré-candidato Luís Henrique Usai (Podemos), também conhecido como Coronel Usai, lançou candidatura a prefeito pela primeira vez pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), em Ribeirão Preto, no ano de 2020. Anteriormente, em 2016, candidatou-se a vereador e não foi eleito. Em sua carreira, Usai chegou a ser major, tenente coronel e passou para a reserva em 2014. Atualmente ele atua como advogado e Mestre em Ciências de Ordem e Segurança Pública.

O empresário do ramo alimentício, Isaac Antunes, presidente do Partido Liberal (PL) em Ribeirão Preto e líder da bancada do partido na Câmara Municipal, aparece em seguida, com 3,1% das intenções, e busca o apoio de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacado pela recente presença do ex-chefe do Executivo em um evento no município ao lado do pré-candidato. Para este ano, o PL comunicou que tem como meta para as eleições municipais eleger no mínimo 1.500 prefeitos em todo o Brasil.

Marco Aurélio Martins, anunciado como pré-candidato à prefeitura pelo Partido Novo em fevereiro, surge em seguida com 2,7% das intenções de votos na disputa geral. O químico industrial desempenhou o papel de superintendente na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp).

Na análise do cientista político, Bruno Silva, apesar de ser o vice-prefeito, Daniel Gobbi, do Progressistas (PP), enfrenta incertezas sobre seu apoio e posição como pré-candidato, uma vez que Duarte Nogueira já declarou apoio a Alessandro Hirata (PSDB) O levantamento realizado pela Paraná Pesquisas aponta tecnicamente empatado com o escolhido do prefeito: 2,4% de Gobbi contra 2,1% de Hirata.

O advogado e empresário do setor imobiliário chegou a posição de vice após o prefeito encerrar sua parceria com o ex-vice, Carlos Cezar Barbosa. Na época, a escolha de Gobbi foi resultado de um acordo negociado entre o PP e os aliados de Nogueira.

Escolha para sucessão

O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), anunciou apoio à pré-candidatura de Hirata, responsável pela Secretaria Municipal da Justiça, como seu sucessor. Durante sua carreira, o pré-candidato assumiu a liderança da Guarda Civil Metropolitana, o Procon, o Departamento de Fiscalização Geral e o Departamento de Direitos Humanos e Igualdade Racial.

As propostas do pré-candidato englobam a continuidade e a expansão dos projetos realizados pela atual gestão, abordando áreas como educação, saúde, infraestrutura urbana e mobilidade. Ele destaca a superação de desafios herdados de gestões anteriores, como escolas sem laudos de segurança do Corpo de Bombeiros e a recuperação financeira do município que, segundo ele, enfrentava uma dívida superior a R$ 1 bilhão e diversos problemas operacionais, como atrasos salariais e falta de suprimentos básicos nas repartições públicas.

Há uma expectativa de que Hirata se beneficie da confiança conquistada por Duarte Nogueira, que ganhou destaque na política nacional ao vencer as eleições em Ribeirão Preto após escândalos de corrupção e problemas no governo anterior. O atual prefeito é considerado para posições de destaque dentro do partido, incluindo a presidência estadual e até especulações sobre uma futura presidência nacional.

Movimentações da esquerda

O PT está mobilizando a oposição em Ribeirão Preto, incluindo partidos de esquerda, para formar uma frente contra a gestão atual. O partido, que já esteve à frente da prefeitura de Ribeirão Preto com Antônio Palocci, escolheu Jorge Augusto Roque Souza como seu pré-candidato. Jorge Roque, atualmente com das inteções 1,8%, se filiou ao PT em 2018, tem formação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e é advogado.

O pré-candidato tem cumprido agendas ao lado do presidente Lula em eventos como a inauguração da maior planta de etanol de segunda geração e o lançamento de uma obra em Araraquara, em busca de aumentar a sua visibilidade.

Durante a segunda quinzena de maio, Mauro Inácio (PSOL), que que participaria da disputa pela pela quarta vez, anunciou a retirada de sua pré-candidatura a prefeito e declarou apoio a Jorge Roque do PT. Por meio de uma publicação no Instagram, Inácio reforçou a estratégia de uma frente também construída pelos partidos PCdoB, Rede, e PV.

Ex-juiz também quer concorrer

O advogado e ex-magistrado Ismar Menezes, presidente do Agir, teve sua pré-candidatura confirmada em abril. O pré-candidato aparece com 0,7% das intenções. A aprovação do nome de Menezes ocorreu em um encontro realizado com a presença de Osmar Bria, líder nacional do partido, juntamente com membros da coordenação

O TSE estabeleceu o dia 15 de agosto como data-limite para o registro de candidaturas. As eleições municipais de 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro, quando os cidadãos terão a oportunidade de escolher seus prefeitos, vice-prefeitos e representantes na Câmara de Vereadores.

Veja quem são os pré-candidatos em Ribeirão Preto

Ricardo Silva (PSD), deputado

Igor Oliveira (MDB), vereador

Suely Vilela (PSB), ex-reitora

Coronel Usai (Podemos), policial militar

Isaac Antunes (PL), vereador

Marco Aurélio Martins (Novo), químico industrial

Daniel Gobbi (PP), vice-prefeito

Alessandro Hirata (PSDB), ex-secretário municipal de Justiça

Jorge Augusto Roque Souza (PT), cientista social

Ismar Menezes (Agir), advogado e ex-juiz

Estadão Conteúdo