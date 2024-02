Revoltado, Malafaia ri de investigação: “Pode vir. Vocês vão se ferrar”

Durante discurso, Malafaia, que foi principal financiador e organizador do ato, teria propagado mentiras à população

Após intensa participação no ato pró Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (25), na Avenida Paulista, o pastor Silas Malafaia publicou um vídeo em suas redes sociais revoltado com a repercussão de seu discurso durante manifestação.

“Ficaram apavorados com a minha fala? Ficaram apavorados com a verdade? A verdade agride o mau-caráter de vocês. Falar a verdade neste país virou ataque? Isso é uma vergonha!”, disse o líder religioso.

No dia seguinte ao ato, o jornal O Globo divulgou que a Polícia Federal estuda incluir o nome do pastor no grupo de investigados da suposta tentativa de golpe de Estado, orquestrada pelo ex-presidente Bolsonaro e aliados.

Segundo as informações, durante discurso, Malafaia, que foi principal financiador e organizador do ato, teria propagado mentiras à população e atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Alexandre de Moraes diz que a extrema-direita precisa ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse ‘nós derrotamos o bolsonarismo’. Isso é uma afronta, uma vergonha”, discursou.

No vídeo, o pastor diz ter sido questionado sobre o financiamento do ato e ter “notas” do quanto foi gasto, além de, me maneira sarcástica, dizer que não precisa do dinheiro de seus fiéis e que tem condições de bancar novos protestos sozinho.

“Vem. Pode vir, Polícia Federal, Receita Federal. Pode vir. Eu não preciso tirar dinheiro da igreja para pagar nada. Vocês vão se ferrar nessa. Pode vir”, finaliza o pastor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o vídeo: