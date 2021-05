Renan avalia como muito bom depoimento de presidente da Anvisa à CPI

Chefe da Anvisa afirmou que declarações contra a vacinação e o isolamento social vão contra o que ele preconiza para o combate ao coronavírus

Julia Chaib e Renato Machado

Brasilia, DF

O relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), disse nesta terça-feira (11) considerar muito bom o depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O senador destacou as falas de Torres que constrastam com opiniões do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O chefe da Anvisa afirmou que declarações contra a vacinação e o isolamento social vão contra o que ele preconiza para o combate ao coronavírus.

Torres também confirmou que esteve em reunião na qual foi proposto um decreto para alterar a burla da hidroxicloroquina e incluir a recomendação para o uso do medicamento no tratamento da Covid-19.

O diretor afirmou ser contra a indicação da droga em casos da doença por não haver comprovação científica da eficácia. Ele disse ainda que nunca sofreu pressão de Bolsonaro para acelerar ou atrasar a análise do pedido de registro de vacinas e confirmou que há dificuldades no acesso de insumos da China e da Índia.

As informações são da FolhaPress