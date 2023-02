Relatório da PF inocenta Renan Calheiros em caso de propina da Transpetro

Depois de divulgado o relatório da PF, a defesa de Calheiros aguarda manifestação do Ministério Público para arquivamento do processo

Segundo investigação da Polícia Federal, não foi possível constatar que Renan Calheiros praticou a corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contratos celebrados pela Transpetro, subsidiária integral da Petrobras. O inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) ontem (22).

O senador foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposto recebimento de vantagens indevidas no processo de construção de um estaleiro em Araçatuba-SP, em 2010. Pessoas investigadas no processo firmaram acordos de colaboração premiada e acusaram o parlamentar de receber propina do consórcio vencedor da licitação.

A defesa de Calheiros afirma que as delações são frágeis e sem credibilidade. “Aguardamos a manifestação do Ministério Público, no mesmo sentido do relatório conclusivo da Polícia Federal, para que se possa, com a homologação do Poder Judiciário, arquivar o processo investigativo”.