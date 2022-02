Relator lê parecer da reforma tributária na CCJ e pede votação após carnaval

O presidente da comissão, Davi Alcolumbre (DEM-AP), prometeu realizar uma reunião do colegiado “na primeira sessão após o carnaval”

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) leu o parecer da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e pediu para que a votação ocorra na primeira semana após o carnaval. Ainda não há acordo, porém, para a aprovação da medida do Senado.

O presidente da comissão, Davi Alcolumbre (DEM-AP), prometeu realizar uma reunião do colegiado “na primeira sessão após o carnaval” com a reforma como único item da pauta.

Senadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste se movimentam contra a aprovação da proposta, apontando perda de arrecadação para os Estados e risco para os incentivos tributários concedidos atualmente.

