Relator do Refis diz que votação de veto de Bolsonaro deve ocorrer ainda este mês

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Relator do Refis na Câmara, o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP) diz que conversou com seu colega de partido Rodrigo Pacheco (MG), presidente do Senado, para que o veto presidencial à adesão de empresas do Simples seja votado ainda este mês pelo Congresso.

A tendência é de que o veto seja derrubado facilmente pelas duas Casas do Congresso, mas o relator alerta que é preciso uma solução com urgência.

Segundo ele, 600 mil empresas aderiram ao Simples até 31 de janeiro, sendo 437 mil com dívidas. “Se não houver parcelamento de dívidas até 31 de março, serão excluídas do Simples. Isso significa fechamento. Dá no mínimo 1 milhão de empregos ameaçados”.