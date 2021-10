Relator diz que governo foi omisso e expôs deliberadamente a população ao risco de contaminação

Renan diz que o governo expôs a população ao risco da contaminação, com uma defesa a contaminação natural e o tratamento precoce

Constança Rezende e Renato Machado

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), começou a leitura do relatório final da comissão. Renan afirma que o governo adotou no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus uma “forma não técnica e desidiosa”.

Renan afirma que existiu um “descontrole da doença” no Brasil. “Após seis meses de intensos trabalhos, essa CPI da Pandemia colheu elementos de provas que demonstram que o governo federal foi omisso e optou por agir de uma forma não técnica e desidiosa no enfrentamento da pandemia do coronavírus”, afirmou.

Disse também que o governo expôs deliberadamente a população ao risco de contaminação, que existiu um gabinete paralelo que defendia a contaminação natural e que optou-se pelo tratamento precoce.