Regina Duarte aplaude possível corte de cachês da Lei Rouanet em redes sociais

Em postagem, Duarte, que chefiou a Secretária em 2020, definiu o corte como uma “novidade importante no setor cultural brasileiro”

A atriz Regina Duarte aplaudiu em suas redes sociais o anúncio do secretário de fomento da Secretaria Especial da Cultura, André Porciuncula, que prevê a redução do teto para cachês em projetos culturais realizados através da Lei Rouanet.

Em postagem no Instagram, Duarte, que chefiou a Secretária Especial da Cultura entre março e maio de 2020, definiu o corte como uma “novidade importante no setor cultural brasileiro”.

O anúncio do estabelecimento de um limite de R$ 3.000 para os cachês artísticos pagos com recursos da lei foi feito por André Porciuncula através de sua conta pessoal no Twitter nesta sexta-feira (8).

Segundo uma instrução normativa vigente desde 2019, o limite do valor de cachês artísticos pagos com recursos da lei é de R$ 45 mil para artista ou modelo solo por apresentação –o valor passa para R$ 90 mil no caso de grupos artísticos, à exceção de orquestras. Caso o novo teto anunciado por Porciuncula seja oficializado, o limite máximo dessa remuneração cairia em 93%.