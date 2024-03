Reeleição de Nunes afetaria apoio do MDB a Lula em 2026, afirmam bolsonaristas

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A eventual reeleição de Ricardo Nunes (MDB) para a Prefeitura de São Paulo deverá mudar a correlação de forças no partido, apostam bolsonaristas. A primeira vítima seria o apoio a Lula ou seu candidato em 2026.

Com três ministérios, os emedebistas hoje estão firmemente na órbita do presidente. Nunes, no entanto, é apoiado por Jair Bolsonaro e concorre com Guilherme Boulos (PSOL), candidato lulista.

Se vencer a disputa na maior cidade do país, fortalecerá uma ala do partido que prega distância do governo, hoje representada, por exemplo, pelo ex-presidente Michel Temer.

Um cenário provável seria o MDB voltar ao padrão que historicamente teve na política brasileira: de divisão, sem apoiar formalmente nenhum candidato a presidente.