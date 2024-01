Redes sociais do Governo ironizam operação contra Carlos Bolsonaro: “Toc, toc, toc”

Nesta manhã, a PF deflagrou uma operação para investigar ações de um suposto esquema na Abin, que monitorava ilegalmente autoridades públicas

O perfil oficial do governo federal no X, antigo Twitter, publicou, nesta segunda-feira (29), uma suposta “ironização” da operação da Polícia Federal contra o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Na postagem, o texto faz referência às ações de combate ao Aedes Aegpyti, o mosquito transmissor da dengue. Porém, a imagem relembra uma fala da ex-deputada Joice Hasselmann durante um discurso na Câmara dos Deputados, em 2022.

Na ocasião, Joice também ironizava uma operação da PF contra a deputada Carla Zambelli (PL), aliada da família Bolsonaro. “Seis horas da manhã, ‘toc toc toc’, três batidinhas na porta. Aí quem está do lado de dentro pergunta: ‘quem é?’. A resposta: ‘É a Polícia Federal’”, diz a ex-parlamentar no vídeo que viralizou nas redes sociais e é constantemente utilizado quando a corporação deflagra alguma grande operação.

✊✊✊ Quando os agentes comunitários de saúde baterem à sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. 😉 Com o aumento no números de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. pic.twitter.com/GJtjO0zpZe — Governo do Brasil (@govbr) January 29, 2024

Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar ações de um suposto esquema na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que monitorava ilegalmente autoridades públicas. Entre os nove alvos, está o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro.