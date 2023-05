Ratinho Jr. rebate Gilmar e chama de ‘infeliz’ declaração sobre Curitiba

Gilmar é crítico da Lava Jato e dos seus métodos, baseados em delações premiadas, longas prisões preventivas e conduções coercitivas

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), chamou de “infeliz” a afirmação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ao programa Roda Viva nesta segunda-feira (8), em que ele disse que Curitiba gerou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem o germe do fascismo.

Ele se referia ao fato de a Operação Lava Jato ter tido como base a capital paranaense.

“O ministro Gilmar Mendes certamente vai esclarecer uma fala infeliz, que ataca gratuitamente Curitiba e todos os paranaenses. O Paraná é terra de gente trabalhadora, que tem como norte o progresso, a lei e que repudia a corrupção e toda e qualquer forma de intolerância e preconceito”, declarou o governador.

Gilmar é crítico da Lava Jato e dos seus métodos, baseados em delações premiadas, longas prisões preventivas e conduções coercitivas. Segundo esse raciocínio, a operação teria aberto o caminho para a eleição de Bolsonaro em 2018.