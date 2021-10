Randolfe Rodrigues desloca o ombro jogando futebol

Senador disse que o incidente não foi grave. “Estou bem, já em casa”

O vice-presidente da CPI da Pandemia no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), se acidentou na manhã deste domingo (3). Randolfe deslocou o ombro direito ao tentar defender uma bola durante de inauguração de uma arena esportiva no município de Mazagão, no Amapá.

O senador disse que o incidente não foi grave. “Estou bem, já em casa, e agradeço o tratamento recebido pelos profissionais de saúde onde fui muito bem atendido”, escreveu no Twitter.

Um dos principais nomes da oposição ao governo Bolsonaro, Randolfe tem ganhado destaque na CPI da Pandemia, que apura diversos indícios de irregularidades no Executivo. Na postagem em que anunciou a lesão, o senador recebeu comentários positivos. “Precisamos desse ombro bom pra carregar um monte de pasta e bater com a mão na mesa falando ‘Atentai, Brasil'”, disse um seguidor. “Deixa a bola para quem entende, precisamos de você em outra linha”, brincou outro.