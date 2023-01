Randolfe pede ao STF investigação de Bolsonaro e Torres por tentativa de golpe de Estado

Na casa de Torres, a Polícia Federal encontrou uma proposta de decreto para a instauração de estado de defesa com o objetivo de mudar o resultado da eleição

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou hoje no STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido de abertura de inquérito para apurar as condutas do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Na casa de Torres, a Polícia Federal encontrou uma proposta de decreto para a instauração de estado de defesa com o objetivo de mudar o resultado da eleição presidencial.

“Isso mostra que a tentativa de golpe não se moldou apenas em discursos, havia estratégias práticas para atacar a democracia. As investigações precisam ser urgentes e a punição dos envolvidos nessa conspiração criminosa deve ser exemplar. O Brasil não pode dar espaço ao autoritarismo”, destacou Randolfe.

Recibo_1427_2023 by Jornal de Brasília on Scribd

Pet. Inq. 4874 e 4879 – Anderson e Bolsonaro by Jornal de Brasília on Scribd