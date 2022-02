Randolfe desiste de disputa por governo do Amapá para compor campanha de Lula

Como mostrou o Broadcast Político, lideranças locais aguardavam posicionamento concreto para prosseguir com o jogo no Estado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou ao Broadcast Político que desistiu da disputa pelo governo do Amapá para integrar a equipe que coordenará a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

O convite foi feito no final de janeiro pelo próprio ex-presidente. Segundo o senador, com essa decisão, o partido lançará candidatura própria ao governo do Amapá. Um nome avaliado é do pastor evangélico Lucas Abrahão (Rede).

Como mostrou o Broadcast Político, lideranças locais aguardavam posicionamento concreto para prosseguir com o jogo no Estado. O PSB do Amapá, comandado historicamente pela família Capiberibe, decidiu apoiar a candidatura de Randolfe.

Com a desistência do senador, os planos mudam. “Se ele recuar, nós vamos construir uma alternativa”, disse Camilo Capiberibe, em entrevista ao Broadcast Político. “Lucas é nome do Randolfe e não do campo progressista”, reforçou.

Estadão Conteúdo