Randolfe comemora quebra de contrato da Covaxin, e Luis Miranda reclama: “Já esqueceram dos irmãos Miranda?”

Senador acredita que o contrato só foi quebrado devido às investigações da CPI da Pandemia; Miranda acredita que o pontapé inicial foi dele

O vice-presidente da CPI da Pandemia, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), comemorou hoje a quebra de contrato entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica indiana Bharat Biotech para a compra da vacina Covaxin. Randolfe atribuiu o rompimento às investigações da CPI da Pandemia, que apura irregularidades no acordo.

“CPI impediu um golpe de mais de 1 bilhão de reais do povo brasileiro! Ah, se não fosse a CPI, hein?!”, escreveu Randolfe.

A declaração não agradou ao deputado Luis Miranda (DEM-DF). Ele reivindica créditos na denúncia das fraudes. “Já esqueceram dos irmãos Miranda?”, respondeu o parlamentar.

Graças só a CPI? Já esqueceram dos irmãos Miranda? — Luis Miranda USA (@LuisMirandaUSA) August 27, 2021

O caso da Covaxin tornou-se público após Luis Miranda denunciar que o irmão dele, Luis Ricardo Miranda, que é servidor no Ministério da Saúde, estaria sofrendo pressão para fechar o contrato rapidamente. Depois da denúncia repercutir na mídia, a CPI aprovou os irmãos e conseguiu fazer com que Luis Miranda desse mais detalhes importantes.

Durante o depoimento, Luis Miranda reafirmou que levou o caso até o presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, teria respondido ao deputado que aquele contrato era de responsabilidade de outra pessoa. Os senadores, então, pressionaram Miranda para que ele expusesse quem era a tal pessoa responsável pelo acordo com suspeita de fraude. Já no fim da oitiva, Luis Miranda disse, chorando, que tratava-se do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara.

De lá para cá, a CPI já ouviu diversos envolvidos na negociação. Ainda falta ouvir Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, uma empresa que intermediou o acordo entre a Bharat e o Ministério. O relatório final da comissão deve indiciar alguns destes personagens, indicam os senadores.