‘Quem me conhece vota em mim’, diz Simone Tebet

Ela aposta que os movimentos políticos em torno da candidatura única da terceira via aumentarão a sua exposição

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A pré-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB-MS) viu de forma positiva seu desempenho na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (26). Na sua avaliação, o fato de pontuar próximo na estimulada e na espontânea mostra que quem a conhece vota nela.

Na pesquisa estimulada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente, com 48% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 27%. Simone aparece com 2%, ao lado de André Janones (Avante).

Já na espontânea, aquela em que nenhum nome é apresentado a quem responde, a senadora é lembrada por 1%.

“Quem me conhece vota em mim. O desafio agora é me tornar mais conhecida nacionalmente”, diz a senadora.

Ela aposta que os movimentos políticos em torno da candidatura única da terceira via aumentarão a sua exposição e ajudarão a projetar seu nome. Na próxima semana, o PSDB se reúne para decidir se chancela a candidatura da senadora.

“Eu já saio da margem de erro. Começo a me consolidar, começo a ser lembrada. O fato de eu não ter rejeição e estar diante de dois nomes com muita rejeição abre uma avenida à minha frente”, avalia Tebet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outra frente, o plano é aumentar também a exposição nas redes sociais, dando visibilidade às agendas da senadora.

O Datafolha também quis saber a segunda opção dos entrevistados. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece com o mais lembrado; Simone é a segunda opção de 3% dos eleitores.