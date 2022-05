“Quem decide política de preços da Petrobras é o conselho da empresa”, diz Guedes

Guedes, contudo, preferiu se distanciar do tema. O ministro mantém uma agência carregada em Davos nesta terça (24)

Luciana Coelho

São Paulo, SP

O ministro Paulo Guedes (Economia) não quis comentar a troca de comando na Petrobras nem a insistência do governo Bolsonaro de controlar os preços dos combustíveis.

“O presidente escolhe o ministro. O ministro escolhe o presidente da Petrobras, e o conselho [confirma]. O conselho escolhe o CEO e a diretoria. E eles definem a política de preços”, disse Guedes a jornalistas brasileiros durante o encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Caio Mario Paes de Andrade, integrante da equipe econômica tido como próximo de Guedes e do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, foi indicado para substituir José Mauro Coelho. A notícia está fazendo as ações da Petrobras desabarem no pré-mercado em Nova York.

No início da noite, ele participa de um painel seguido de jantar oferecido pelo Fórum para debater temas relacionados à América Latina.