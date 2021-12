Queiroz reaparece em festa de deputado aliado de Flávio Bolsonaro

A festa reuniu alguns deputados da bancada conservadora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entre eles, Márcio Pacheco

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

O policial militar aposentado Fabrício Queiroz foi um dos convidados presentes à festa de aniversário do deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL-RJ) no domingo (5) na quadra da escola de samba Salgueiro, na zona norte do Rio de Janeiro.



Aliado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Amorim po​sou para foto com o ex-assessor do senador, acompanhado do irmão, o vereador Rogério Amorim (PSL-RJ), e do PM Luiz Carlos Chagas de Souza Junior, o Chagas Bola. “Não faço política com traição ou abandono. O Queiroz foi importante na campanha de 2018, bem como na de 2016, quando fui vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Jamais vou tratá-lo com ingratidão, haja o que houver. Se o Ministério Público considera que ele deve alguma explicação à Justiça, que seja feito na forma da lei. Mas não se deixa um soldado para trás”, disse o deputado.



A festa reuniu alguns deputados da bancada conservadora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entre eles, Márcio Pacheco (PSC-RJ), líder do governador do estado, Cláudio Castro (PL). O senador não esteve presente. Desde que a filha perdeu um cargo no governo estadual, Queiroz voltou a circular abertamente entre os antigos colegas de política publicando em redes sociais sua movimentação. Há quem estimule o ex-assessor, apontado como operador financeiro da “rachadinha” no caso Flávio, a se candidatar. Ele ainda não se definiu sobre o plano.