Queiroga pede vacinas para países que têm doses sobrando

“Reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacinas para que possam compartilhá-las com o Brasil”, disse o ministro

Em discurso na manhã desta sexta-feira (30), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu para que países que possuem doses extras de vacinas contra a covid-19 compartilhem os imunizantes com o Brasil.

“Reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacinas para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir avançar em nossa ampla campanha de vacinação”, declarou Queiroga. As doses seriam usadas para “conter a fase crítica da pandemia e evitar a proliferação de novas linhagens e variantes do vírus.”

Queiroga também falou na importância de se receber logo as doses adquiridas do consórcio Covax Facility “no mais curto prazo possível”. O Brasil comprou 100 milhões de doses da vacina Pfizer junto ao Covax. Nesta quinta (29), chegou ao país 1 milhão.

A declaração foi dada durante conferência da Organização Mundial de Saúde (OMS).

16,8 mihões

Na quinta (29), um dia antes da conferência, o ministro declarou que a pasta vai distribuir 16,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 nos próximos seis dias. O anúncio foi feito enquanto o Ministério recebia as doses da Pfizer.

“Tudo isso é possível graças à força do Programa Nacional de Imunização. Negacionismo é querer negar o óbvio: vacinamos a nossa população com eficiência sem precedentes. Temos capacidade para vacinar 2,4 milhões de pessoas todos os dias”, disse na pista de pouso de Viracopos.

Sem dar detalhes de como essa distribuição será feita, o ministro exaltou o país, citando que o Brasil é o quinto que mais aplicou doses contra a covid-19 no mundo. O número, no entanto, faz referência ao dado absoluto de vacinas e não leva em consideração a proporção em relação ao total da população brasileira. Ao menos 50 países já aplicaram mais doses que o Brasil em termos proporcionais.