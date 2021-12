Queiroga afirma que invasor será “exemplarmente punido”

Ministro classificou a invasão como “atitude criminosa de um hacker”. Até o momento, não há suspeitos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou nesta sexta-feira (10) sobre os ataques sofridos pelos sites do ConecteSUS e do Ministério da Saúde durante a madrugada. Queiroga prometeu que o culpado será “exemplarmente punido”.

O chefe da Saúde, no entanto, afirmou que não há suspeitos até o momento. “Assim que tiver alguém culpado, será exemplarmente punido”, cravou.

Queiroga classificou a invasão como “atitude criminosa de um hacker” e disse que Polícia Federal e Gabinete de Segurança Institucional estão investigando o caso. “O empenho total é para esses dados estarem disponíveis no mais curto prazo possível”, disse o ministro.

Os dados aos quais ele se refere são as informações referentes à vacinação contra a covid-19. No momento, não é possível consultar o certificado de imunização contra a doença, por exemplo. A carteira nacional de vacinação digital também está indisponível.

“Lapsus$ Group”

Um grupo chamado LAPSOUS$ diz ter sido autor do ataque hacker. Ao tentar acessar o site do Ministério da Saúde nas primeiras horas do dia, era exibida a mensagem: “Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB (terabytes) de dados está [sic] em nossas mãos”.

Nas redes sociais, há diversos relatos de pessoas preocupadas com o desaparecimento de seus dados no Conecte SUS. Ao tentar logar no aplicativo, os usuários viam uma mensagem de erro e não conseguiam acessar os dados de vacinação da covid-19, já que a plataforma é responsável por emitir o certificado que comprova a imunização.

Atualmente, essa documentação é exigida para ter acesso a diversos lugares pelo Brasil, como shows, jogos de futebol e restaurantes, além de ser obrigatória para viagens ao exterior.