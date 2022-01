Queiroga acusa Doria de “fazer palanque” após vacinação de crianças

“Acha que vai sair dos 3%. Desista!”, escreveu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nas redes sociais, em ataque ao governador de SP

O estado de São Paulo foi mais uma vez pioneiro na vacinação contra a Covid-19, onde, em evento simbólico, vacinou a primeira criança contra o vírus. Após evento simbólico de vacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acusou o acusou o governador João Dória (PSDB) de “fazer palanque”.

No Twitter, Queiroga afirmou que Doria “subestima a população”. “Está com as vacinas do governo federal e do povo brasileiro em mãos fazendo palanque. Acha que isso vai tirá-lo dos 3%. Desista!”, tweetou o ministro.

Queiroga também afirmou que as vacinais infantis chegaram ao Brasil “em tempo recorde”, e que o governo federal atuou para que o cronograma de chegada das vacinas fosse o “melhor possível”.

“As vacinas pediátricas chegaram ao Brasil em tempo recorde! Logo após autorização da agência reguladora a farmacêutica começou a produzir as doses e garantiu que esse era o melhor cronograma possível. O @minsaude garante que todos os pais que quiserem vacinar terão vacinas”, concluiu.

Veja a publicação de Marcelo Queiroga no Twitter:

O político @jdoriajr subestima a população. Está com as vacinas do @govbr e do povo brasileiro em mãos fazendo palanque. Acha que isso vai tirá-lo dos 3%. Desista! Seu marketing não vai mudar a face da sua gestão. Os paulistas merecem alguém melhor. — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) January 14, 2022

As vacinas pediátricas chegaram ao Brasil em tempo recorde! Logo após autorização da agência reguladora a farmacêutica começou a produzir as doses e garantiu que esse era o melhor cronograma possível. O @minsaude garante que todos os pais que quiserem vacinar terão vacinas! — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) January 14, 2022

Primeira criança vacinada no Brasil

O pequeno Davi Seremramiwe, de 8 anos, foi a primeira criança a ser imunizada contra a Covid-19 no Brasil. Ele é um indígena da etnia Xavante com deficiência motora, que foi a capital paulista fazer um tratamento,

A vacinação ocorreu em São Paulo, em evento simbólico realizado nesta sexta-feira (14) pelo governo de São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, zona oeste da capital.

O cacique Jurandir cacique Jurandir Seremramiwe, pai de Davi, participou da cerimônia por videoconferência. “Que o resto do Brasil possa fazer esta campanha para que amanhã tenhamos alegria, sorriso e saúde em primeiro lugar. Vacina é importante. E que nós tenhamos toda a criançada 100% vacinada”, declarou.

Também foram vacinadas mais sete crianças com comorbidades. O governador João Doria (PSDB) afirmou que este é “um dia histórico para o estado e para o país”.

Em ato simbólico, xavante de 8 anos de Piracicaba recebeu imunizante. Foto: Divulgação/Gov. Estado de SP