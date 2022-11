PV expressa preocupação com espaço no governo Lula e cobra ministério

O PV manifestou ao PT preocupação com o espaço que o partido vai ocupar no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

JULIANA BRAGA

BRASÍLIA, DF

O PV manifestou ao PT preocupação com o espaço que o partido vai ocupar no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pretende cobrar um ministério em troca do reconhecimento do apoio dado pela legenda até agora.

Integrantes do partido pediram uma reunião com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na próxima semana. Ela indicou que Lula deve participar da conversa com a legenda presidida por José Luiz Penna, ainda sem data.

O sinal acendeu quando avançaram as tratativas sobre o Ministério do Meio Ambiente, considerada área prioritária da legenda, sem que ela participasse. Além do Meio Ambiente, o PV sinalizou interesse em três ministérios: Cultura, Esporte e Turismo.

Integrantes do PT reconhecem que o partido teve papel importante no Distrito Federal, por exemplo, onde Leandro Grass (PV) disputou o governo contra Ibaneis Rocha (MDB). Mas o partido não teve um desempenho expressivo nas urnas e elegeu apenas seis deputados.