RenovaBR e Insper promovem curso de formação para parlamentares de primeiro mandato

O RenovaBR e Insper vão ministrar um curso de formação para deputados e senadores eleitos, principalmente aqueles de primeiro mandato

Pela segunda vez com foco no Legislativo, o RenovaBR e Insper vão ministrar um curso de formação para deputados (estaduais e federais) e senadores eleitos, principalmente aqueles de primeiro mandato. O objetivo da qualificação é preparar os parlamentares para os desafios dos cargos. Com foco em gestão estratégica de mandato, as aulas serão realizadas do dia 5 ao dia 9 de dezembro, na sede da instituição de ensino, na Vila Olímpia, São Paulo.

A turma é formada por ex-alunos do RenovaBR eleitos como titulares e como suplentes e por congressistas eleitos para o Congresso Nacional que vão assumir o primeiro mandato de suas trajetórias políticas. “Uma das grandes entregas do RenovaBR para a sociedade brasileira é criar condições para que os parlamentares eleitos possam conhecer as ferramentas necessárias para o exercício da função antes de assumirem seus mandatos. Construir esse programa junto ao Núcleo de Políticas Públicas do Insper traz para a sala de aula o que existe de melhor no nosso país e no mundo”, avalia o fundador do RenovaBR, Eduardo Mufarej.

Priorizando a pluralidade nos debates, a formação conta com mais de 50 alunos de diversos partidos, como CIDADANIA, MDB, NOVO, PATRIOTA, PDT, PL, PODEMOS, PP, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSOL, PT, PV e REDE.

Com carga horária de 40 horas, a formação se propõe a debater propostas concretas e viáveis para os principais desafios brasileiros, com base em evidências acadêmicas, e criar um plano de gestão estratégica de mandato, com base em boas práticas de liderança política.

“Os alunos e alunas terão acesso a conteúdos detalhadamente preparados com base em dados e evidências para que eles possam planejar seus mandatos, de modo que sejam cada vez mais construtivos e eficientes. Assim, melhores políticas públicas podem ser desenvolvidas e implementadas para o cidadão brasileiro”, afirma André Marques, coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper.

Durante o curso, os alunos serão preparados por especialistas renomados, como o cientista político Carlos Melo, o economista Marcos Lisboa e o ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Ricupero, para desempenhar as funções dentro do Congresso Nacional. Entre os assuntos que serão ministrados aos eleitos estão desigualdade no Brasil, política social, reforma tributária, governança democrática, ética, conjuntura econômica, comunicação e política, sustentabilidade, agronegócio e plano de mandato.

Todos os parlamentares de primeiro mandato da Câmara dos Deputados e do Senado Federal receberam o convite para participar, além daqueles que fizeram o curso na edição anterior em 2018.

RenovaBR

O RenovaBR é uma escola de formação mantida por cidadãos comuns que acreditam em uma democracia mais saudável, participativa e representativa. O grupo atua na formação baseada em experiências, dados e evidências para construir a renovação política que a sociedade deseja.

Insper

O Insper é uma instituição independente e sem fins lucrativos, que busca ser referência em educação e geração de conhecimento por meio do ensino de excelência e pesquisas nas áreas de Administração, Economia, Direito, Engenharia, Políticas Públicas, Comunicação e Tecnologia. No portfólio, cursos para várias etapas de uma trajetória profissional: graduação, pós-graduação lato e stricto sensu e Educação Executiva.

Curso de formação do RenovaBR e do Insper para parlamentares

Curso: Gestão Estratégica de Mandato

Dias: 5 a 9 de dezembro

Horário: 9h às 17h

Local – Insper – Vila Olímpia – SP