PT volta atrás e adia limite a número de mandatos de parlamentares

Em reunião de seu diretório nacional nesta segunda-feira (10), o PT decidiu adiar a implementação de uma alteração feita em seu estatuto em 2011

Fábio Zanini e Guilherme Seto

São Paulo, SP

Em reunião de seu diretório nacional nesta segunda-feira (10), o PT decidiu adiar a implementação de uma alteração feita em seu estatuto em 2011 que estabelecia um limite na quantidade sucessiva de mandatos de seus vereadores, deputados federais, estaduais e distritais e senadores.



A ideia da medida original era a de mostrar a importância da renovação e da rotatividade na política. No entanto, a avaliação atual dos dirigentes é a de que o partido não se preparou adequadamente para a implantação da regra.



A partir dela, vereadores e deputados só poderiam exercer três mandatos consecutivos pela legenda e senadores, dois.



O diretório nacional do PT decidiu, no entanto, que esse limite não valerá para as eleições de 2024 e 2026.