PT: o trânsito livre do arrecadador

De maneira informal, já que não está listado como tesoureiro do PT ou da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado Marco Aurélio Carvalho tem arrecadado recursos financeiros para eleger o petista.

As conversas do defensor têm ocorrido junto a escritórios renomados de advocacia e junto a empresários considerados “mais progressistas”.

Considerado um dos fortes integrantes que articulam o “caixa” da campanha petista, Marco Aurélio é próximo ao ex-presidente Lula e foi crítico à operação Lava Jato, que resultou na prisão e inocência do ex-mandatário.

Fundador da ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia) e do Grupo Prerrogativas (que reúne advogados mais alinhados com a esquerda), o advogado é filiado ao PT e já chegou a ser cotado como possível candidato da legenda à prefeitura de São Paulo em 2020.

Sócio do escritório CM Advogados, Aurélio chegou a ser padrinho de casamento do ex-presidente Lula com Rosângela da Silva, conhecida como Janja. A celebração ocorreu em maio deste ano.

Procurado pela reportagem, o advogado não retornou o contato feito pelo Jornal de Brasília.