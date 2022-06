PSDB e MDB avançam em acordo e cúpula tucana decide apoiar Tebet

A aliança com o MDB será discutida e votada em reunião da executiva tucana marcada para esta quinta-feira (9)

Julia Chaib

Brasília, DF

Após avançar em tratativas em torno da disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul, a cúpula do PSDB decidiu chancelar o apoio do partido à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-RS) à Presidência da República.

A aliança com o MDB será discutida e votada em reunião da executiva tucana marcada para esta quinta-feira (9).

“Nesse importante momento da história do país será encaminhado, nesta quinta-feira, na Executiva Nacional do PSDB a proposta de coligação com o MDB para eleição de presidente de República com o nome da senadora Simone Tebet”, diz a mensagem publicada no Twitter do PSDB.

O anúncio ocorre após uma série de reuniões de emedebistas e tucanos do Rio Grande do Sul. Nesta terça (7), o ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB-RS) reuniu-se com dirigentes do MDB do Sul.

O PSDB quer que ele seja o candidato ao governo do estado e que Gabriel Souza, atual pré-candidato pelo MDB, esteja na chapa como candidato a vice.